Как вернуть молодость коже коленей: эффективные процедуры

С возрастом кожа в области коленей теряет эластичность, что может выдать возраст женщины не хуже, чем руки. Но есть несколько способов сохранить красоту этой зоны. Косметолог Кристина Орлова рекомендует инъекции гиалуроновой кислоты как эффективный метод увлажнения и предотвращения появления морщин. Этот метод подходит особенно тем, у кого сухая кожа и низкий вес. Альтернативой могут быть аппаратные процедуры с использованием ультразвука или лазера, которые дают хороший результат с минимальным восстановительным периодом. Однако в тёплое время года процедуры с лазером нужно проводить с осторожностью, чтобы избежать пигментации.
Более серьёзным методом является нитевой лифтинг, который обеспечивает долговременный результат. Однако его проведение требует носить компрессионное бельё в течение четырёх недель, что может доставить некоторый дискомфорт. Если ни инъекции, ни аппаратные процедуры не дают желаемого эффекта, на помощь приходит хирургическое вмешательство — подтяжка кожи коленей. Это самый радикальный метод с длительным восстановительным периодом, но он гарантирует максимально заметный и долговечный результат.
Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.
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