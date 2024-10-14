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Как педикюр без геля спасет ваши ногти в холодное время

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Педикюр — неотъемлемая часть ухода за собой, однако не всем он нужен в зимний период. В холодное время года, когда ноги постоянно находятся в закрытой обуви, стоит задуматься о необходимости гелевого покрытия на ногтях. Нейл-мастер Светлана Логинова, с более чем 10-летним опытом, рекомендует отказаться от гель-лака в зимний период. Это не только уменьшит давление на ногти, но и предотвратит такие неприятные последствия, как онихолизис — отслоение ногтя от ногтевого ложа. Особенно важно обратить внимание на обувь, которая может дополнительно усиливать давление на ногти и ухудшать их состояние.

Как педикюр без геля спасет ваши ногти в холодное время
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Также, гель-лак зимой не всегда имеет смысл, ведь в закрытой обуви никто его не увидит, кроме вашего мастера и, возможно, партнера. Без цветного покрытия вы сэкономите время, затрачиваемое на процедуру, и сможете сконцентрироваться на гигиеническом педикюре, который улучшает состояние стоп. Светлана подчеркивает, что в зимний период лучше уделить внимание гигиеническим процедурам, таким как удаление огрубевшей кожи и правильная обработка околоногтевой зоны, что позволит вашим ногам чувствовать себя лучше и избегать проблем с ногтями.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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