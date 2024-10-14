Коррекция лица филлерами: риски и скрытые проблемы

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Филлеры стали популярным средством для коррекции возрастных изменений и улучшения симметрии лица, но они могут вызвать нежелательные последствия. Косметолог Лиана Вишневская рассказала о частых проблемах, которые могут возникнуть после таких процедур. Одной из них является эффект Тиндаля, когда под кожей начинают просвечивать розовые или голубые полосы, иногда даже сосуды. Это происходит из-за травматизации тканей или неправильного подбора препарата. Такая реакция может сопровождаться болью и побелением кожи, что требует немедленного внимания.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Другая проблема — гранулемы, узелки, которые образуются под кожей после введения филлеров. Они возникают, когда организм пытается избавиться от инородного вещества. Если гранулемы не рассасываются самостоятельно, следует обратиться к косметологу для их удаления. Важно помнить, что выбор специалиста и препарата играет ключевую роль в безопасности и качестве процедуры.

Уточнения

Филлер — наполнитель для локальных инъекций, используемых в контурной пластике лица без хирургического вмешательства.



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