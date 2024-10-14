Косметологические процедуры, на которые решаются не все

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современная косметология предлагает множество необычных и экзотических процедур для сохранения молодости и красоты. Одной из самых удивительных является инъекция спермой лосося, популярная среди голливудских звезд, таких как Дженнифер Энистон и Ким Кардашьян. Эти уколы содержат полинуклеотиды, которые схожи по действию с коллагеном, что обеспечивает заметный омолаживающий эффект.

Фото: flickr.com by homegets.com, CC BY 2.0

Еще одна процедура — "вампирская" подтяжка, в которой используется собственная кровь пациента. После очищения и обогащения тромбоцитами, она снова вводится под кожу для легкого лифтинга, но метод не справляется с серьезными возрастными изменениями. Есть и более радикальные методы, например, "поджигание" морщин, популярное в тибетской медицине. Огонь воздействует на активные точки тела, что помогает бороться с жировыми отложениями и морщинами, но требует опытного специалиста.

Среди приятных процедур можно отметить пивные ванны, которые популярны в Чехии. Они не только улучшают текстуру кожи, делая её мягкой и гладкой, но и снимают стресс благодаря расслабляющему аромату пива.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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