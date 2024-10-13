Продукты, поддерживающие здоровье кожи и волос

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Многие люди стремятся улучшить здоровье, принимая витамины и добавки, однако гораздо эффективнее получать пользу напрямую из продуктов питания. Нутрициолог Юлия Шарапова рассказала, на какие продукты стоит обратить внимание.

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Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в таких продуктах, как семена льна, печень трески, скумбрия, авокадо и грецкие орехи, помогают поддерживать кожу увлажнённой и эластичной, защищая её от старения и повреждений. Сладкий красный перец и бобовые богаты антиоксидантами и витаминами, которые поддерживают здоровье кожи и стимулируют выработку коллагена.

Зеленый чай и какао содержат катехины, обладающие противовоспалительными свойствами. Хурма, корица и голубика — источники проантоцианидинов, которые борются с воспалениями и фотостарением кожи. Молочные продукты, богатые кальцием, укрепляют волосы и ногти, а миндаль, насыщенный витамином Е, помогает восстанавливать ткани после воздействия ультрафиолета. Цельнозерновые продукты, мясо птицы и яйца содержат витамины группы B и биотин, необходимые для здоровья кожи, волос и нервной системы.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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