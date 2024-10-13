Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим сами: инструкция по изготовлению чесночного средства для борьбы с садовыми вредителями
Секреты естественной красоты: как выглядеть безупречно
Михаил Мишустин высоко оценил рост экспорта российского АПК
В России нашли способ использовать сточные воды для спасения экологии
Вяленые помидоры: вкуснейшая добавка в пасту, пиццу, салат или просто на хлеб
"Авангард" может уволить Сергея Звягина
Перловая крупа: простые хитрости для быстрого и вкусного приготовления
Определяем готовность компоста: основные визуальные, тактильные и другие показатели
Уволят каждого десятого: в Boeing начались масштабные сокращения

Продукты, поддерживающие здоровье кожи и волос

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Многие люди стремятся улучшить здоровье, принимая витамины и добавки, однако гораздо эффективнее получать пользу напрямую из продуктов питания. Нутрициолог Юлия Шарапова рассказала, на какие продукты стоит обратить внимание.

Продукты, поддерживающие здоровье кожи и волос
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в таких продуктах, как семена льна, печень трески, скумбрия, авокадо и грецкие орехи, помогают поддерживать кожу увлажнённой и эластичной, защищая её от старения и повреждений. Сладкий красный перец и бобовые богаты антиоксидантами и витаминами, которые поддерживают здоровье кожи и стимулируют выработку коллагена.

Зеленый чай и какао содержат катехины, обладающие противовоспалительными свойствами. Хурма, корица и голубика — источники проантоцианидинов, которые борются с воспалениями и фотостарением кожи. Молочные продукты, богатые кальцием, укрепляют волосы и ногти, а миндаль, насыщенный витамином Е, помогает восстанавливать ткани после воздействия ультрафиолета. Цельнозерновые продукты, мясо птицы и яйца содержат витамины группы B и биотин, необходимые для здоровья кожи, волос и нервной системы.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Советы
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента Аудио 
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард
Домашние животные
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард Аудио 
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Авто
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта Аудио 
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Легендарный трудяга Ил-76МД. Военно-транспортный гигант отечественного самолётостроения Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно
Ваш отдых в Турции не испортит даже зима: 4 курорта для круглогодичного туризма
Ваш отдых в Турции не испортит даже зима: 4 курорта для круглогодичного туризма
Последние материалы
Вяленые помидоры: вкуснейшая добавка в пасту, пиццу, салат или просто на хлеб
"Авангард" может уволить Сергея Звягина
Продукты, поддерживающие здоровье кожи и волос
Перловая крупа: простые хитрости для быстрого и вкусного приготовления
Определяем готовность компоста: основные визуальные, тактильные и другие показатели
Уволят каждого десятого: в Boeing начались масштабные сокращения
SpaceX продолжает удивлять: возврат Super Heavy стал реальностью
Какие автомобили быстро выйдут из строя: лидеры антирейтинга
Отар Кушанашвили показал очаровательного младшего сына
В России создали устройство для борьбы с лесными пожарами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.