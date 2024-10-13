Секрет длинных ресниц: сыворотки с пептидами в действии

Сыворотки для ресниц с пептидами работают мягко и не вызывают негативных эффектов при прекращении использования. Их основная задача — ускорить рост ресниц за счет стимуляции фолликулов.
Активные компоненты, такие как пептиды, аминокислоты и витамины A, C, E, переводят фолликулы из фазы сна в фазу роста и продлевают её, благодаря чему ресницы становятся длиннее. Эти сыворотки наносят перед сном на очищенные веки и ресницы. Некоторые производители рекомендуют наносить сыворотку несколько раз в день, но с осторожностью: важно следить за совместимостью активных компонентов.
Например, сочетание сывороток с лимонной кислотой и кремов с ретинолом может вызвать покраснение и зуд, а сочетание с кислотами AHA и BHA может снизить эффективность сыворотки. Правильный подбор косметики гарантирует более выраженный результат и исключает неприятные побочные эффекты.
Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.
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