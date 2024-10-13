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Секрет длинных ресниц: сыворотки с пептидами в действии

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Сыворотки для ресниц с пептидами работают мягко и не вызывают негативных эффектов при прекращении использования. Их основная задача — ускорить рост ресниц за счет стимуляции фолликулов.

Секрет длинных ресниц: сыворотки с пептидами в действии
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Активные компоненты, такие как пептиды, аминокислоты и витамины A, C, E, переводят фолликулы из фазы сна в фазу роста и продлевают её, благодаря чему ресницы становятся длиннее. Эти сыворотки наносят перед сном на очищенные веки и ресницы. Некоторые производители рекомендуют наносить сыворотку несколько раз в день, но с осторожностью: важно следить за совместимостью активных компонентов.

Например, сочетание сывороток с лимонной кислотой и кремов с ретинолом может вызвать покраснение и зуд, а сочетание с кислотами AHA и BHA может снизить эффективность сыворотки. Правильный подбор косметики гарантирует более выраженный результат и исключает неприятные побочные эффекты.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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