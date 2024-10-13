Еда для сияющей кожи: что добавить в рацион

Для поддержания здоровья кожи недостаточно только косметического ухода — важную роль играет питание, особенно продукты, богатые витаминами и минералами. Диетолог Мирослава Зонченко выделила несколько ключевых продуктов, которые необходимы для обезвоженной и пересушенной кожи. Авокадо занимает первое место в списке благодаря содержанию витаминов Е и С, а также мононенасыщенных жиров, которые способствуют быстрому заживлению кожи и предотвращают пигментацию. Орехи, особенно грецкие и миндаль, также богаты витамином Е и цинком, что помогает восстанавливать кожу, страдающую от недостатка влаги. Семечки и орехи — отличный перекус для тех, кто хочет поддерживать свою кожу здоровой.

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Цитрусовые соки, несмотря на свою агрессивность для желудка, могут улучшить состояние кожи, насыщая её витамином С и стимулируя выработку коллагена. Однако Мирослава предупреждает о необходимости разбавлять соки водой, особенно при проблемах с ЖКТ. Зеленый чай, богатый антиоксидантами, является отличной заменой кофе, который, как известно, обезвоживает организм. Кахетины, содержащиеся в зеленом чае, помогают бороться с воспалениями и улучшают общее состояние кожи. Огурцы, состоящие на 90% из воды, не только увлажняют кожу, но и содержат диоксид кремния, который поддерживает упругость кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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