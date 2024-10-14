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На какую секретную точку на теле нужно нанести парфюм, чтобы он был слышен и вам, и окружающим

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Моя семья » Красота и стиль

Как часто вы чувствовали любимый аромат на себе, но не были уверены в том, что его чувствуют другие люди? Или бывали в ситуации, когда все вокруг замечали на вас запах, а вы сами почему-то его не слышали?

На какую секретную точку на теле нужно нанести парфюм, чтобы он был слышен и вам, и окружающим
Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, CC BY-SA 3.0

Если вам знакомы эти ситуации, то вот полезный лайфхак от парфюмеров. Чтобы ароматная дымка равномерно доходила и до вас, и до окружающих, наносите духи на одну секретную точку на вашем теле.

Речь идёт не о запястьях или шее, где мы обычно используем парфюм, а о тыльной стороне вашей руки. При жестикуляции и общении аромат будет распространяться на вас и тех людей, которые находятся рядом с вами.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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