Как продлить жизнь любимым вещам: советы по уходу

3:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В стремительно меняющемся мире моды, где новинки появляются с молниеносной скоростью, легко потерять из виду ценность проверенных временем вещей. Но, с помощью правильного ухода, вы можете подарить своим любимым вещам вторую жизнь, сохранив их в идеальном состоянии на долгие годы.

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Одежда

Температура стирки. Стирайте одежду в соответствии с рекомендациями на ярлыке. Избегайте горячей воды для деликатных тканей.

Стирайте одежду в соответствии с рекомендациями на ярлыке. Избегайте горячей воды для деликатных тканей. Моющие средства. Используйте качественные моющие средства, подходящие для типа ткани. Для деликатных тканей выбирайте мягкие средства.

Используйте качественные моющие средства, подходящие для типа ткани. Для деликатных тканей выбирайте мягкие средства. Сушка. Сушите одежду на воздухе, избегая прямых солнечных лучей. Не сушите вещи в стиральной машине, если это не рекомендовано на ярлыке.

Сушите одежду на воздухе, избегая прямых солнечных лучей. Не сушите вещи в стиральной машине, если это не рекомендовано на ярлыке. Глажка. Гладьте одежду по инструкции на ярлыке, используя правильный режим утюга.

Гладьте одежду по инструкции на ярлыке, используя правильный режим утюга. Хранение. Складывайте одежду аккуратно, чтобы избежать складок. Храните ее в прохладном, сухом месте, защищенном от света.

Обувь

Чистка. Регулярно чистите обувь с помощью специальных средств для ухода за кожей, замшей или текстилем.

Регулярно чистите обувь с помощью специальных средств для ухода за кожей, замшей или текстилем. Сушка. После носки дайте обуви высохнуть естественным путем. Не используйте отопительные приборы.

После носки дайте обуви высохнуть естественным путем. Не используйте отопительные приборы. Хранение. Храните обувь в обувных коробках, чтобы избежать деформации.

Храните обувь в обувных коробках, чтобы избежать деформации. Поправка формы. Для обуви из кожи и замши используйте специальные колодки, чтобы сохранить форму.

Сумки

Чистка. Регулярно чистите сумку с помощью подходящих средств для кожи, замши или текстиля.

Регулярно чистите сумку с помощью подходящих средств для кожи, замши или текстиля. Хранение . Храните сумку в мешочке из ткани, чтобы избежать пыли и повреждений.

. Храните сумку в мешочке из ткани, чтобы избежать пыли и повреждений. Замена фурнитуры. При необходимости замените поврежденную фурнитуру.

Домашний текстиль

Стирка. Стирайте постельное белье и полотенца регулярно, используя подходящие моющие средства.

Стирайте постельное белье и полотенца регулярно, используя подходящие моющие средства. Сушка. Сушите текстиль на воздухе или в сушилке, следуя рекомендациям на ярлыке.

Сушите текстиль на воздухе или в сушилке, следуя рекомендациям на ярлыке. Глажка. Гладьте текстиль по инструкции на ярлыке, используя правильный режим утюга.

Особое внимание обратите на следующие пункты!

Ремонт. Не спешите выбрасывать вещи, которые можно починить. Обратитесь к мастеру или попробуйте отремонтировать их самостоятельно.

Не спешите выбрасывать вещи, которые можно починить. Обратитесь к мастеру или попробуйте отремонтировать их самостоятельно. Переделка. Из старых вещей можно сделать новые. Используйте свою фантазию и переделайте одежду, сумки или другие предметы.

Из старых вещей можно сделать новые. Используйте свою фантазию и переделайте одежду, сумки или другие предметы. Подарите вторую жизнь. Если вещь вам больше не нужна, отдайте ее в благотворительность или продайте.

Заботясь о своих любимых вещах, вы не только продлеваете их жизнь, но и экономите деньги. Воспользуйтесь этими советами и наслаждайтесь безупречным видом и долговечностью ваших любимых вещей.

Уточнения

Фурниту́ра (фр. fourniture, от fournir — доставлять, снабжать) — вспомогательные части и детали, необходимые для изготовления некоего цельного предмета.

