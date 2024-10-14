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Как продлить жизнь любимым вещам: советы по уходу

3:06
Моя семья » Красота и стиль

В стремительно меняющемся мире моды, где новинки появляются с молниеносной скоростью, легко потерять из виду ценность проверенных временем вещей. Но, с помощью правильного ухода, вы можете подарить своим любимым вещам вторую жизнь, сохранив их в идеальном состоянии на долгие годы.

Как продлить жизнь любимым вещам: советы по уходу
Фото: freepik.com by senivpetro on Freepik, PDM

Одежда

  • Температура стирки. Стирайте одежду в соответствии с рекомендациями на ярлыке. Избегайте горячей воды для деликатных тканей.
  • Моющие средства. Используйте качественные моющие средства, подходящие для типа ткани. Для деликатных тканей выбирайте мягкие средства.
  • Сушка. Сушите одежду на воздухе, избегая прямых солнечных лучей. Не сушите вещи в стиральной машине, если это не рекомендовано на ярлыке.
  • Глажка. Гладьте одежду по инструкции на ярлыке, используя правильный режим утюга.
  • Хранение. Складывайте одежду аккуратно, чтобы избежать складок. Храните ее в прохладном, сухом месте, защищенном от света.

Обувь

  • Чистка. Регулярно чистите обувь с помощью специальных средств для ухода за кожей, замшей или текстилем.
  • Сушка. После носки дайте обуви высохнуть естественным путем. Не используйте отопительные приборы.
  • Хранение. Храните обувь в обувных коробках, чтобы избежать деформации.
  • Поправка формы. Для обуви из кожи и замши используйте специальные колодки, чтобы сохранить форму.

Сумки

  • Чистка. Регулярно чистите сумку с помощью подходящих средств для кожи, замши или текстиля.
  • Хранение. Храните сумку в мешочке из ткани, чтобы избежать пыли и повреждений.
  • Замена фурнитуры. При необходимости замените поврежденную фурнитуру.

Домашний текстиль

  • Стирка. Стирайте постельное белье и полотенца регулярно, используя подходящие моющие средства.
  • Сушка. Сушите текстиль на воздухе или в сушилке, следуя рекомендациям на ярлыке.
  • Глажка. Гладьте текстиль по инструкции на ярлыке, используя правильный режим утюга.

Особое внимание обратите на следующие пункты!

  • Ремонт. Не спешите выбрасывать вещи, которые можно починить. Обратитесь к мастеру или попробуйте отремонтировать их самостоятельно.
  • Переделка. Из старых вещей можно сделать новые. Используйте свою фантазию и переделайте одежду, сумки или другие предметы.
  • Подарите вторую жизнь. Если вещь вам больше не нужна, отдайте ее в благотворительность или продайте.

Заботясь о своих любимых вещах, вы не только продлеваете их жизнь, но и экономите деньги. Воспользуйтесь этими советами и наслаждайтесь безупречным видом и долговечностью ваших любимых вещей.

Уточнения

Фурниту́ра (фр. fourniture, от fournir — доставлять, снабжать) — вспомогательные части и детали, необходимые для изготовления некоего цельного предмета.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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