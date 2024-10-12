Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если педаль тормоза провалилась: эти советы могут спасти вашу жизнь
Командный дух: секретное оружие на пути к победе
Забудьте о сорняках: простые решения для чистого огорода
Игорь Крутой объяснил, почему Валерий Леонтьев решил вернуться в Россию
Датские учёные разработали таблетку, заменяющую утренние пробежки
Простые продукты для поддержания красоты и здоровья кожи
5 лучших способов заморозки свёклы: рецепты и советы
Учёные раскрыли подробности извержения вулкана, произошедшего тысячу лет назад
Занятия спортивными танцами: плюсы и минусы

Как косметологи вводят в заблуждение: раскрываем популярные мифы

1:41
Моя семья » Красота и стиль

При выборе косметолога важно понимать разницу между дерматологом и косметологом. Первый обладает высшим медицинским образованием и квалификацией для диагностики кожных заболеваний, в то время как обучение косметолога может быть менее продолжительным и состоять из базовых курсов. Поэтому компетентность косметолога в сложных процедурах, таких как инъекции, может вызывать сомнения. Один из признаков непрофессионализма — неверные утверждения о процедуре. Например, косметолог может предложить местную анестезию без проверки на аллергию, что является потенциальной угрозой для здоровья.

Как косметологи вводят в заблуждение: раскрываем популярные мифы
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Также встречаются косметологи, обещающие уменьшение пор с помощью косметики, хотя на самом деле размер пор определяется генетикой и состоянием кожи. Уменьшение их размера только с помощью уходовых средств невозможно, лучше провести механическую чистку или вакуумное очищение пор. Другой ошибкой является использование скрабов для лица, особенно на основе сахара или соли, которые могут травмировать кожу. Вместо этого более щадящие средства для отшелушивания — это химические пилинги на основе кислот.

Что касается проблем акне, солнечные прогулки не смогут решить их. Кожа при высыпаниях нуждается в профессиональном уходе и консультации эндокринолога или дерматолога, а не в дополнительном ультрафиолете, который только усугубит воспаление. Квалифицированный косметолог всегда подскажет, как правильно защитить кожу и направит к нужным специалистам.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Красота и стиль
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе Аудио 
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Еда и рецепты
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране Аудио 
Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого
Технологии
Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард
RAF Eurofighter Typhoon. Европейский истребитель нового поколения для прикрытия фланга НАТО от России Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Последние материалы
5 лучших способов заморозки свёклы: рецепты и советы
Учёные раскрыли подробности извержения вулкана, произошедшего тысячу лет назад
Занятия спортивными танцами: плюсы и минусы
Телефон против красоты: как гаджеты крадут молодость кожи
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли
Вырастите свой собственный тропический сад дома: киви из семян на подоконнике
Как не ошибиться с выбором рыбы: советы и рекомендации
Исследование: полнолуние чревато столкновением с животными на дороге
Почему хлеб по ГОСТу был лучше современного
Компост на даче: как получить лучшее удобрение без затрат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.