Как косметологи вводят в заблуждение: раскрываем популярные мифы

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе косметолога важно понимать разницу между дерматологом и косметологом. Первый обладает высшим медицинским образованием и квалификацией для диагностики кожных заболеваний, в то время как обучение косметолога может быть менее продолжительным и состоять из базовых курсов. Поэтому компетентность косметолога в сложных процедурах, таких как инъекции, может вызывать сомнения. Один из признаков непрофессионализма — неверные утверждения о процедуре. Например, косметолог может предложить местную анестезию без проверки на аллергию, что является потенциальной угрозой для здоровья.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Также встречаются косметологи, обещающие уменьшение пор с помощью косметики, хотя на самом деле размер пор определяется генетикой и состоянием кожи. Уменьшение их размера только с помощью уходовых средств невозможно, лучше провести механическую чистку или вакуумное очищение пор. Другой ошибкой является использование скрабов для лица, особенно на основе сахара или соли, которые могут травмировать кожу. Вместо этого более щадящие средства для отшелушивания — это химические пилинги на основе кислот.

Что касается проблем акне, солнечные прогулки не смогут решить их. Кожа при высыпаниях нуждается в профессиональном уходе и консультации эндокринолога или дерматолога, а не в дополнительном ультрафиолете, который только усугубит воспаление. Квалифицированный косметолог всегда подскажет, как правильно защитить кожу и направит к нужным специалистам.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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