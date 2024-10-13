Как часто нужно делать процедуры для бровей в салоне

Хотите, чтобы ваши брови всегда выглядели идеально? Следуйте нашей простой шпаргалке по уходу за бровями, чтобы успеть записаться на процедуры окрашивания, коррекции и ламинирования точно в срок.
Окрашивание и коррекция
Сначала запишитесь на оформление бровей, которое подразумевает коррекцию и окрашивание хной или краской. Повторите процедуру через 3-4 недели, но если брови быстро теряют нужный вид, можно сделать повторную коррекцию уже через пару недель. Однако не стоит одновременно красить брови: частое окрашивание может сказаться на бровях не лучшим образом.
Ламинирование
Ламинирование бровей рекомендуется проводить не чаще одного раза в 1,5-2 месяца. Перед процедурой будет не лишним сделать уходовую процедуру на бровки, например, ботокс. Затем проведите комплекс из ламинирования, окрашивания и коррекции. Через 3-4 недели можно снова посетить мастера, который сделает коррекцию формы и окрашивание. Повторить этот комплекс снова рекомендуется через 21-28 дней.
Дополнительные советы
Следуя этим рекомендациям, вы сможете поддерживать свои брови в отличном состоянии и всегда выглядеть безупречно.
Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом.
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