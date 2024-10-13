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Как часто нужно делать процедуры для бровей в салоне

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Хотите, чтобы ваши брови всегда выглядели идеально? Следуйте нашей простой шпаргалке по уходу за бровями, чтобы успеть записаться на процедуры окрашивания, коррекции и ламинирования точно в срок.

Как часто нужно делать процедуры для бровей в салоне
Фото: stocksnap.io by Allef Vinicius, CC0

Окрашивание и коррекция

Сначала запишитесь на оформление бровей, которое подразумевает коррекцию и окрашивание хной или краской. Повторите процедуру через 3-4 недели, но если брови быстро теряют нужный вид, можно сделать повторную коррекцию уже через пару недель. Однако не стоит одновременно красить брови: частое окрашивание может сказаться на бровях не лучшим образом.

Ламинирование

Ламинирование бровей рекомендуется проводить не чаще одного раза в 1,5-2 месяца. Перед процедурой будет не лишним сделать уходовую процедуру на бровки, например, ботокс. Затем проведите комплекс из ламинирования, окрашивания и коррекции. Через 3-4 недели можно снова посетить мастера, который сделает коррекцию формы и окрашивание. Повторить этот комплекс снова рекомендуется через 21-28 дней.

Дополнительные советы

  • Уход за бровями между процедурами: Регулярно расчесывайте брови, используйте масла или сыворотки для увлажнения и питания волосков.
  • Выбор продуктов: Выбирайте качественные средства для окрашивания и ухода за бровями, подходящие для вашего типа кожи и волос.
  • Консультация с профессионалом: Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к профессиональному бровисту, который поможет подобрать оптимальный уход и процедуры.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете поддерживать свои брови в отличном состоянии и всегда выглядеть безупречно.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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