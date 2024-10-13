Как выбрать идеальную кисточку для туши: руководство по подбору для разных типов ресниц

2:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Производители туши для ресниц постоянно удивляют нас новыми дизайнами и формами кисточек. Мы решили разобраться, чем отличаются разные кисти и как выбрать ту, которая подойдет именно вам и вашим ресницам.

Фото: flickr.com by Jenn Durfey, CC BY 2.0

Крупная кисть с частым ворсом. Классический пример — тушь Dior Show. Эта кисть округлая и удлиненная, с частыми ворсинками. Эта кисть идеально подходит обладательницам длинных и густых ресниц. Однако, если у вас короткие ресницы, прокрасить их качественно может быть сложно из-за невозможности проработать детали. С другой стороны, длинные волоски с этой кистью приобретут максимальный объем. Длинная силиконовая кисть. Такие кисти часто используются в удлиняющих тушах. Девушкам с короткими ресницами без сильного изгиба эта кисть станет настоящим спасением. Маленький диаметр позволяет легко прокрасить ресницы от корней и разделить их. Большие и пушистые кисти могут создать проблемы для коротких ресниц, так как тушь будет ложиться комками. Изогнутая кисть. Кисть с изгибом, короткими ворсинками с одной стороны и более длинными с другой. Идеально подходит для подкручивания и удлинения ресниц, особенно на внешнем уголке глаза. Если ваше верхнее веко имеет естественный изгиб, эта кисть станет вашим лучшим другом. Она позволяет добиться красивого изгиба без дополнительных манипуляций. Короткая силиконовая кисть. Маленькая кисть с короткими ворсинками для тщательного прокрашивания каждой ресницы и приподнятия волосков. Эта кисть подходит всем, кто готов потратить немного больше времени на макияж. Она позволяет регулировать прокрашивание и выстраивать ресницы. Минус — требуется больше времени для нанесения макияжа. Конусная кисть. Кисть широкая у основания и сужающаяся к концу, с частым ворсом (чаще всего не силиконовым). Тем, кто хочет добиться максимального объема на внешнем уголке глаза. Такая кисть приподнимает ресницы именно в этой области, что позволяет избежать необходимости отдельного прокрашивания или вытягивания. Подходит для всех типов ресниц, кроме очень коротких, так как основание кисти слишком широкое.

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.



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