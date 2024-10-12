Как победить отёки за час: советы косметолога

Отёчность на лице и теле — проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Причины могут варьироваться в зависимости от времени суток и состояния здоровья. Утренняя отёчность, как правило, вызвана неправильным режимом сна или употреблением солёных продуктов и алкоголя перед сном. Ещё одна причина — неудобное положение головы во время сна, из-за чего сужаются сосуды, и жидкость задерживается в тканях. Решить эту проблему поможет выбор низкой подушки.
Дневная отёчность более тревожна и может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем, таких как гормональные сбои, аллергия, астма или инфекции. Иногда отёки возникают у беременных, но это считается временной нормой и обычно проходит после родов.
Вечерние отёки часто появляются в результате стресса и активности в течение дня, но могут быть связаны с такими заболеваниями, как кардиосклероз, аритмия или пороки сердца. В этом случае стоит проконсультироваться с врачом.
Косметолог Елена Григорьева советует простые и эффективные методы борьбы с отёками. Прохладный душ, легкий массаж лица и шеи, физическая активность, а также приём теплой воды с лимоном помогут улучшить кровообращение и ускорить выведение лишней жидкости. Дренажные маски и патчи для лица также отлично справляются с отеками, особенно если перед использованием их охладить. Если специальных средств нет под рукой, можно заморозить чайные пакетики — это станет быстрой и доступной альтернативой патчам.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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