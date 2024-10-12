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Телефон против красоты: как гаджеты крадут молодость кожи

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь, и представить день без мобильного телефона почти невозможно. Мы используем его постоянно — на работе, в транспорте, для общения и развлечений. Однако, несмотря на всю пользу, которую он приносит, мобильный телефон имеет и негативное воздействие на нашу кожу. Косметологи предупреждают: телефон может быть более вредным для кожи, чем солнце. Излучение HEV (синий свет) от экранов гаджетов приводит к замедлению выработки коллагена и гиалуроновой кислоты в коже, что приводит к появлению морщин, снижению упругости и эластичности кожи. Это также может стать причиной появления тёмных кругов под глазами, усиливая окислительный стресс и провоцируя свободные радикалы.

Телефон против красоты: как гаджеты крадут молодость кожи
Фото: freepik.com by ansiia, PDM

Кроме того, когда мы постоянно смотрим вниз на экран, ухудшается кровообращение и лимфоток, что может привести к появлению брылей — провисшей кожи в области подбородка. Но отказаться от гаджетов, особенно в рабочей среде, невозможно. Как же защитить свою кожу от вредного воздействия телефона?

Эксперты предлагают несколько решений.

Во-первых, ограничьте время использования телефона до двух часов подряд, делая регулярные перерывы. По возможности устраивайте себе цифровой детокс на выходных.

Во-вторых, пользуйтесь кремами с SPF и витаминами (особенно С), а также флавоноидами и ниацинамидом, чтобы защищать кожу от HEV-излучения.

Также советуют не класть телефон рядом с собой перед сном и использовать его с осторожностью, поддерживая подбородок рукой, чтобы избежать провисания кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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