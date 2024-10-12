Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить вкуснейший салат из капусты, апельсина и яблок
Секреты успешного выращивания роз: 6 шагов к получению обильно цветущих кустов
Эксперт объяснил, почему аренда автомобиля становится выгоднее кредита
Как организовать домашний тренажёрный зал: от мечты к реальности
Психолог Соломеина объяснила, почему горожане не могут побороть синдром хронической усталости
Почему черная смородина так важна для профилактики рака
Что делать, если штраф от ГИБДД выписан необоснованно
Основательница Wildberries обратилась к мужу из-за атак на маркетплейс
Учёные выяснили, как Марс стал непригодным для жизни

Как определить свой тип старения и выбрать правильный уход

1:38
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом на лице начинают проявляться характерные изменения, которые могут вызывать беспокойство. Однако, чтобы сохранить свежесть и ухоженный вид, важно понимать свой тип старения и выбирать правильные процедуры. Всего существует пять типов старения: деформационный, мелкоморщинистый, мускульный, усталый и комбинированный. Каждый из них требует своего подхода, и врач-косметолог Кристина Пирумова делится советами по уходу.

Как определить свой тип старения и выбрать правильный уход
Фото: Freepik by freepik, PDM

Для деформационного типа, часто встречающегося у женщин с избыточным весом, характерны такие признаки, как отечность, второй подбородок и мешки под глазами. Специалист рекомендует пластическую хирургию или SMAS-лифтинг, избегая филлеров, которые могут усилить одутловатость.

Мелкоморщинистый тип старения проявляется сетью мелких морщинок, особенно у худых женщин с сухой кожей. Для этого типа наиболее эффективны биоревитализация, лазерная шлифовка и RF-лифтинг. Важно пить много воды и поддерживать гидратацию кожи.

Мускульный тип, чаще встречающийся у азиатов, сохраняет молодой овал лица благодаря развитой мимике, но приводит к резким глубоким заломам. Здесь полезна блефаропластика и коррекция носогубных складок.

Усталый тип старения, наиболее легкий для коррекции, встречается у людей с худым лицом и сниженным тонусом кожи. Для борьбы с его признаками подойдут филлеры, ботулинотерапия и SMAS-лифтинг.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО
Военные новости
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Видео 
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Еда и рецепты
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту Аудио 
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Советы
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард
Сводка с фронта: до полного окружения ВСУ в Селидово осталось взломать 4 опорника, украинский FPV-дрон поразил свой же танк Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Последние материалы
Что делать, если штраф от ГИБДД выписан необоснованно
Основательница Wildberries обратилась к мужу из-за атак на маркетплейс
Учёные выяснили, как Марс стал непригодным для жизни
Секреты красоты кожи японских женщин
Психология командных видов спорта: как работать в команде
Картофельные пирожки с сосиской: пошаговый рецепт
Эндокринолог Михалева рассказала, какой ужин обязательно превратится в жировые запасы
Хитрость кулинаров: как очистить чеснок одним движением
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Ароматный сад в квартире: эухарис, жасмин и цитрусовые
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.