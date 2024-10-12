Секреты красоты кожи японских женщин

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

1. Японский уход за кожей — это минимализм и простота. Все продукты в их уходе за кожей предназначены только для одной цели.

Фото: commons.wikimedia.org by AmirRezaHeidary, This file, CC BY-SA 4.0

2. Японские женщины любят баловать свою кожу. Они рассматривают уход за кожей как признак любви к себе. Они нежны и деликатны при очищении кожи, а также используют продукты, которые предназначены для решения их проблем с кожей.

3. Сбалансированное питание и сон не менее 7 часов — это ключ к тому, чтобы получить красивую кожу, как у японских женщин.

4. Кроме того, бросьте пить и курить, если хотите избежать каких-либо признаков старения. Снятие стресса является важным компонентом получения красивой кожи.

5. Также включите в свой рацион зелёный чай и чай матча. Избегайте чрезмерного употребления кофеина и занимайтесь спортом не менее 30 минут каждый день, если вы хотите добиться красивой кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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