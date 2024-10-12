Маска для лица с желатином и амлой: очищение кожи и лечение акне

Амла богата витамином С и антиоксидантами, она способствует подтяжке кожи и делает её упругой. Амла хороша для лечения прыщей. Такая маска будет способствовать очищению и разглаживанию кожи.
Такую маску можно использовать раз в неделю, если у вас жирная или комбинированная кожа, раз в две недели, если кожа сухая и чувствительная.
Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.
Эмблика (лат. Phyllanthus emblica, syn. Emblica officinalis) — плодовое дерево, один из видов рода Филлантус. Другие названия: амла, амалаки, индийский крыжовник, эмблик, миробалан серый.
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По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.