Маска для лица с желатином и амлой: очищение кожи и лечение акне

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Амла богата витамином С и антиоксидантами, она способствует подтяжке кожи и делает её упругой. Амла хороша для лечения прыщей. Такая маска будет способствовать очищению и разглаживанию кожи.

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Этапы приготовления маски для лица

Добавьте воду к одной столовой ложке желатина и подождите 15-20 секунд. Добавьте одну столовую ложку порошка амлы и замешайте густую пасту. Нанесите пасту на все лицо. Скрабируйте и смойте через 20 минут (если ваша кожа слишком чувствительна, избегайте скрабирования).

Такую маску можно использовать раз в неделю, если у вас жирная или комбинированная кожа, раз в две недели, если кожа сухая и чувствительная.

Уточнения

Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.



Эмблика (лат. Phyllanthus emblica, syn. Emblica officinalis) — плодовое дерево, один из видов рода Филлантус. Другие названия: амла, амалаки, индийский крыжовник, эмблик, миробалан серый.





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