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Маска для лица с желатином и амлой: очищение кожи и лечение акне

0:48
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Амла богата витамином С и антиоксидантами, она способствует подтяжке кожи и делает её упругой. Амла хороша для лечения прыщей. Такая маска будет способствовать очищению и разглаживанию кожи.

Маска для лица с желатином и амлой: очищение кожи и лечение акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Этапы приготовления маски для лица

  1. Добавьте воду к одной столовой ложке желатина и подождите 15-20 секунд.
  2. Добавьте одну столовую ложку порошка амлы и замешайте густую пасту.
  3. Нанесите пасту на все лицо.
  4. Скрабируйте и смойте через 20 минут (если ваша кожа слишком чувствительна, избегайте скрабирования).

Такую маску можно использовать раз в неделю, если у вас жирная или комбинированная кожа, раз в две недели, если кожа сухая и чувствительная.

Уточнения

Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.

Эмблика (лат. Phyllanthus emblica, syn. Emblica officinalis) — плодовое дерево, один из видов рода Филлантус. Другие названия: амла, амалаки, индийский крыжовник, эмблик, миробалан серый.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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