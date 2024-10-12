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Как определить свой тип старения и выбрать правильный уход

1:38
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С возрастом на лице начинают проявляться характерные изменения, которые могут вызывать беспокойство. Однако, чтобы сохранить свежесть и ухоженный вид, важно понимать свой тип старения и выбирать правильные процедуры. Всего существует пять типов старения: деформационный, мелкоморщинистый, мускульный, усталый и комбинированный. Каждый из них требует своего подхода, и врач-косметолог Кристина Пирумова делится советами по уходу.

Как определить свой тип старения и выбрать правильный уход
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Для деформационного типа, часто встречающегося у женщин с избыточным весом, характерны такие признаки, как отёчность, второй подбородок и мешки под глазами. Специалист рекомендует пластическую хирургию или SMAS-лифтинг, избегая филлеров, которые могут усилить одутловатость.

Мелкоморщинистый тип старения проявляется сетью мелких морщинок, особенно у худых женщин с сухой кожей. Для этого типа наиболее эффективны биоревитализация, лазерная шлифовка и RF-лифтинг. Важно пить много воды и поддерживать гидратацию кожи.

Мускульный тип, чаще встречающийся у азиатов, сохраняет молодой овал лица благодаря развитой мимике, но приводит к резким глубоким заломам. Здесь полезна блефаропластика и коррекция носогубных складок.

Усталый тип старения, наиболее легкий для коррекции, встречается у людей с худым лицом и сниженным тонусом кожи. Для борьбы с его признаками подойдут филлеры, ботулинотерапия и SMAS-лифтинг.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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