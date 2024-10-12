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Как выбрать идеальную пудру для любого типа кожи

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Пудра для лица — это универсальное средство, которое можно использовать не только для завершения макияжа, но и как самостоятельный продукт. Визажист Ильяна Молчанкова рассказала, как выбрать подходящий вариант пудры в зависимости от типа кожи и желаемого эффекта.

Как выбрать идеальную пудру для любого типа кожи
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Одной из популярных является транспарентная пудра. Она прозрачна, но может вызвать эффект белых пятен на фотографиях, если с ней переборщить. Этот тип пудры особенно хорош для девушек с жирной кожей, так как помогает контролировать блеск и фиксирует макияж. Чтобы избежать бликов на фото, визажисты рекомендуют использовать фиксирующий мист после нанесения.

Для визуального сглаживания кожи идеальна блюр-пудра, создающая эффект фотошопа. Она особенно полезна для маскировки расширенных пор. Однако будьте осторожны при повторном нанесении на Т-зону, так как пудра может подчеркнуть несовершенства жирной кожи.

Еще одна интересная разновидность — пудра в шариках. Она была популярна около десяти лет назад и до сих пор остается актуальной для тех, кто хочет скрыть недостатки кожи, не используя тональный крем. Шарики различных оттенков придают коже ровный и естественный цвет.

Минеральная пудра, благодаря своему натуральному составу, идеально подходит для девушек с чувствительной кожей. Этот вид пудры часто содержит антибактериальные вещества и обладает солнцезащитными свойствами, но важно помнить, что она может сушить кожу. Поэтому перед применением рекомендуется увлажнить лицо.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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