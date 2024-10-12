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Консилер как мастер маскировки: секреты правильного выбора

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Консилер — важнейший элемент в макияже, способный скрыть мелкие недостатки кожи и придать свежий, отдохнувший вид. Однако его неправильный выбор или неумелое использование могут не только не решить проблему, но и усугубить ее. Визажист Анастасия Хорошева подчеркивает важность правильного подбора оттенка и текстуры консилера для достижения желаемого результата. Чаще всего ошибки в макияже связаны с тем, что выбранный оттенок оказывается слишком темным или неправильным по подтону. Например, для маскировки синяков под глазами с холодным подтоном идеален персиковый консилер, который нейтрализует синеву.

Консилер как мастер маскировки: секреты правильного выбора
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, CC BY-SA 3.0

По плотности консилеры различаются в зависимости от цели макияжа: легкие текстуры больше подходят для ежедневного, естественного и лифтинг-макияжа, а плотные — для вечернего, когда требуется более устойчивый эффект. Важно не забывать фиксировать консилер пудрой или спреем для закрепления макияжа.

Что касается оттенка, то Анастасия рекомендует выбирать консилер, который на один тон светлее вашей кожи, но не более, чтобы избежать нежелательного акцента на проблемных зонах. Консилер с розовым подтоном может освежить лицо в целом, поэтому стоит включить его в свою косметичку. В конечном счете, правильный выбор и техника нанесения — ключ к безупречному макияжу.

Уточнения

Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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