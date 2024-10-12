Маска для волос своими руками: лучшие рецепты для сильных и блестящих прядей

Постоянное использование фена, утюжка и другие негативные факторы могут привести к потере качества волос, секущимся концам и даже к выпадению. Чтобы сохранить здоровье и красоту волос, хотя бы раз в неделю полезно использовать питательные маски.
Одним из вариантов являются маски на основе масел, желатина или кефира.
Эта маска проста в приготовлении: нужно смешать базовое масло с несколькими каплями эфирного, в зависимости от проблемы (перхоть, ломкость или выпадение волос). Наносить ее следует на волосы, начиная с кончиков и заканчивая кожей головы, затем укутать волосы в пленку и оставить на ночь.
Маска на основе желатина помогает укрепить волосы, создавая эффект ламинирования. Для неё понадобятся желатин, базовое масло и витамины А и Е. Подогрев смесь, нанесите на волосы и оставьте на 40-60 минут.
Кефирная маска отлично питает и увлажняет волосы, особенно если в неё добавить витамины и масло. Подогретую смесь нужно нанести на волосы и укутать голову тёплым полотенцем на 40-60 минут.
Все три маски поддержат здоровье и красоту волос, сделав их более мягкими, блестящими и защищёнными от повреждений.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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