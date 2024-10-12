Уход за кожей до 40 лет: что рекомендует косметолог

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В каждом десятилетии жизни наша кожа претерпевает изменения, и правильный уход за ней становится все более важным. Косметолог и дерматолог Татьяна Баллирано рекомендует ряд процедур, которые стоит попробовать до 40 лет, чтобы сохранить молодость и свежесть кожи. Одной из наиболее популярных процедур являются инъекции ботокса, которые помогают разгладить морщины. Однако они подходят не всем и зависят от типа кожи, а потому Татьяна подчеркивает, что ботокс рекомендуется, если другие методы увлажнения не дают результата.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Мезотерапия и биоревитализация являются важными процедурами для тех, кто сталкивается с потерей влаги и упругости кожи. Мезотерапия представляет собой введение коктейля из полезных компонентов, который подбирается индивидуально, в то время как биоревитализация на основе гиалуроновой кислоты прекрасно увлажняет и освежает кожу. Эти процедуры можно начинать с 30 лет, чтобы предупредить появление возрастных изменений.

Ультразвуковой пилинг — еще одна процедура, которую косметолог советует проводить хотя бы раз в год. Он эффективно очищает и омолаживает кожу, борется с загрязнениями и старением. Кроме того, Татьяна рекомендует дополнительные процедуры, такие как гидроджет, матричный RF-лифтинг, фотоомоложение и легкие пилинги, которые помогут поддерживать кожу в хорошем состоянии и предотвратить преждевременное старение.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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