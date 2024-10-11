Слишком много заботы: как избыточный уход вызывает акне

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Акне — одно из самых сложных кожных заболеваний, лечение которого зачастую затруднено из-за множества факторов, которые его вызывают. Причины возникновения угревой сыпи могут быть разными: от неправильного ухода за кожей до гормональных изменений и даже паразитов. Однако иногда причина акне может оказаться неожиданной. Одной из таких причин является кариес. Бактерии, скапливающиеся в полости рта при разрушении зубов и воспалении десен, могут снижать иммунитет и, как следствие, влиять на состояние кожи. Дополнительным фактором может выступать неправильное питание, особенно злоупотребление сахаром и продуктами, содержащими кислоты, что приводит к нарушению работы ЖКТ и проблемам с кожей.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

Еще одной важной причиной обострения акне может стать чрезмерный уход за кожей. Использование агрессивных очищающих средств, особенно тех, что содержат спирт, нарушает естественный pH-баланс кожи. Это может привести к еще большим проблемам, включая раздражение и дерматит. Не все знают, что кожное сало выполняет защитную функцию — оно помогает контролировать размножение бактерий. Избегайте частого умывания и обязательно используйте увлажняющие средства для поддержания здоровья кожи.

Еще один распространенный миф — польза солнца для борьбы с акне. Хотя ультрафиолетовые лучи обладают обеззараживающими свойствами, солнце может негативно влиять на кожу. УФ-лучи замедляют обновление клеток, делают кожу жестче, что приводит к закупорке пор и появлению комедонов. Важно помнить, что реакция на солнечные лучи может быть разной у каждого человека, и необходимо наблюдать за изменениями в состоянии кожи после пребывания на солнце.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.