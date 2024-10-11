Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты воспитания маленького повара: почему обучение готовке так важно для ребенка
Диетолог раскрыла суперфуд для мужского здоровья
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
Виктория Боня пожаловалась на гармошку на лице после пластических операций
Врач раскрыл, поможет ли спорт в борьбе со стрессом
Как правильно готовить тушеную капусту
Чем заправить салат из фруктов
Как обрезать растения осенью, чтобы не навредить? Важные советы садоводам
ГАИ стала лишать водителей прав за съемные рамки крепления номеров

Домашние рецепты для роскошных волос: натуральные маски

1:15
Моя семья » Красота и стиль

В уходе за волосами эффективны не только профессиональные средства, но и простые рецепты, которые можно приготовить дома из доступных ингредиентов. Натуральные маски помогают увлажнять, питать и восстанавливать волосы, не нанося вреда их структуре. Например, восстанавливающая маска из кокосового масла и меда укрепляет волосы, делая их гладкими и блестящими, благодаря влагоудерживающим свойствам масла и питательным элементам меда.

Домашние рецепты для роскошных волос: натуральные маски
Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Для жирных волос прекрасно подходит яично-лимонная маска, которая регулирует работу сальных желез и укрепляет волосы благодаря высокому содержанию витаминов и белков. Сухие волосы нуждаются в глубоком питании, для чего подойдет маска из коричневого сахара и оливкового масла, которая не только отшелушивает кожу головы, но и смягчает волосы.

Для пористых и кудрявых волос подойдет увлажняющая маска из банана, йогурта и меда, которая придает волосам эластичность и уменьшает пушистость. Эти маски легко приготовить и использовать дома, они подходят для разных типов волос и обеспечивают быстрый эффект.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Военные новости
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000 Аудио 
Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента
Красота и стиль
Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента Аудио 
Эти породы кошек считаются самыми добрыми
Кошки
Эти породы кошек считаются самыми добрыми Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Последние материалы
Как правильно готовить тушеную капусту
Чем заправить салат из фруктов
Как обрезать растения осенью, чтобы не навредить? Важные советы садоводам
ГАИ стала лишать водителей прав за съемные рамки крепления номеров
Тренд осени 2024 — жемчужный маникюр в стиле сказочной русалки
Врач опровергла миф о непрерывном ношении очков
Автоэксперт Шагапов перечислил очевидные признаки скорой поломки машины
Байден поручил Пентагону защищать Трампа как действующего президента
Блогерша Айза показала лицо нового возлюбленного, который моложе на 10 лет
Трамп запросил военный самолёт из-за угроз со стороны Ирана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.