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Как избавиться от утренних отеков: советы косметолога

1:16
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Отечность на лице и теле может появляться у женщин по разным причинам и в разное время суток, влияя на внешний вид и самочувствие. Утренняя отечность часто связана с неправильным режимом сна, употреблением соленой пищи или алкоголя на ночь. В таком случае стоит пересмотреть питание и позаботиться о комфорте во время сна, выбирая более низкие подушки. Отек, появляющийся днем, может сигнализировать о серьезных патологиях, таких как гормональные нарушения, астма, аллергии или инфекционные заболевания. Важно исключить эти причины, проконсультировавшись с врачом.

Как избавиться от утренних отеков: советы косметолога
Фото: Freepik is licensed under Free license

В вечернее время отеки могут быть вызваны стрессом или сердечными заболеваниями, такими как кардиосклероз или аритмия. Косметолог Елена Григорьева предлагает простые SOS-методы борьбы с отеками: начать с прохладного душа, провести легкий лимфодренажный массаж и выпить теплой воды или зеленого чая.

Также помогут дренажные маски, противоотечные патчи или даже охлажденные чайные пакетики, если под рукой нет специальной косметики. Все эти действия способствуют быстрому улучшению внешнего вида.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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