Почему зимой коже требуется больше внимания и как за ней ухаживать

Зима — идеальное время для косметических процедур, направленных на омоложение и увлажнение кожи. В холодное время года кожа нуждается в особом уходе, так как ее состояние может ухудшиться из-за низких температур и сухого воздуха. Для жирной кожи рекомендуется пилинг, который очищает и улучшает текстуру. Для сухой кожи оптимальным выбором станет биоревитализация с гиалуроновой кислотой, обеспечивающая глубокое увлажнение.
Фотоомоложение лучше проводить зимой, когда солнце менее активно, что помогает устранить сосудистые сетки, пигментацию и мелкие морщины. Удаление новообразований также желательно делать в холодное время года, но важно учитывать противопоказания. Мезотерапия помогает бороться с сухостью, потерей тонуса и первыми признаками старения.
Эксперт Алина Зеленова рекомендует использовать зимой средства с маслами, смягчающими и заживляющими компонентами, а также антиоксидантами и витаминами. Кроме того, важно правильно увлажнять кожу: наносить увлажняющие средства на ночь, а питательные — перед выходом на улицу. Чтобы избежать сухости, используйте кремовые очищающие средства и пейте много воды.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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