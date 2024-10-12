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Основные ошибки в очищении кожи лица и их последствия

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Ежедневное очищение кожи — это не просто удаление загрязнений и излишков кожного сала, но и подготовка кожи к дальнейшему уходу. Однако многие совершают ошибки, которые могут негативно сказаться на состоянии кожи. Рассмотрим наиболее распространённые из них.

Основные ошибки в очищении кожи лица и их последствия
Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, CC BY-SA 3.0
  1. Неправильное понимание этапов очищения. Многие считают, что умывание и снятие макияжа — это одно и то же. На самом деле, сначала необходимо удалить макияж, а затем использовать средство для очищения кожи лица. Этот двухэтапный процесс является основой корейского ухода за кожей.
  2. Недостаточное очищение рук. Перед тем как прикасаться к лицу, необходимо тщательно вымыть руки.
  3. Недостаточное очищение кожи. Если кожа недостаточно очищена, это может привести к высыпаниям, закупоренным порам, бактериальным инфекциям и избытку кожного сала. Кроме того, кожа может стать тусклой и недостаточно увлажненной, так как остатки косметики и других уходовых средств препятствуют проникновению увлажняющих компонентов.
  4. Чрезмерное усердие в очищении. Агрессивные компоненты могут повредить барьер кожи, сделать её чувствительной или воспаленной. Не стоит слишком сильно нажимать на кожу, оставлять средства на длительное время или многократно наносить их.
  5. Умывание горячей водой. Горячая вода может высушить кожу, поэтому лучше использовать теплую воду для умывания.
  6. Использование продуктов на основе масел. Масла эффективны для удаления водостойкого макияжа, но они могут вызвать раздражение у чувствительной кожи и способствовать преждевременному старению. Если вы предпочитаете масляные текстуры, выбирайте жожоба или кокосовое масло. В качестве альтернативы можно использовать мицеллярную воду.
  7. Пренебрежение тоником. Тоник помогает нормализовать pH-баланс кожи после использования агрессивных очищающих средств и дочищает те загрязнения, с которыми не справилось основное очищение.
  8. Вытирание лица полотенцем. На полотенце могут находиться микробы, поэтому лучше использовать бумажные полотенца для вытирания лица.

Уточнения

Сальные железы (sebaceous glands) — железы наружной секреции, которые располагаются в коже человека и других млекопитающих и выделяют жировой секрет — кожное сало (себум).

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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