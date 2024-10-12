Порядок нанесения уходовых средств для лица: важные советы и рекомендации

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Правильное нанесение косметических средств на лицо — это ключ к здоровой и ухоженной коже. Неверный порядок может снизить эффективность продуктов и даже привести к негативным последствиям, таким как преждевременное старение и обезвоживание.

Фото: flickr.com by homegets.com, CC BY 2.0

Порядок нанесения средств для лица

Если вы используете декоративную косметику, солнцезащитный крем или средства на основе силиконов, первым шагом должно быть удаление всех этих слоев с помощью средства для демакияжа. Для лучшего результата выбирайте средства, предназначенные как для лица, так и для глаз.

Рекомендации

Для сухой кожи подойдут муссы, молочко или мицеллярная вода.

Для жирной кожи лучше использовать очищающие гели или пенки.

Для комбинированной и нормальной кожи выбирайте средства с пометкой "для всех типов кожи".

Этот этап важен как для вечернего, так и для утреннего ухода. Очищающее средство должно глубоко проникать в поры, удаляя все загрязнения.

Важно

Скрабирование кожи должно проводиться не чаще 2 раз в неделю.

Используйте тоник для нормализации pH-баланса после очищения.

Пилинг удаляет ороговевшие клетки и помогает уходовым средствам глубже проникать в кожу. Регулярное использование пилинга улучшает текстуру кожи и выравнивает её тон.

Частота

Скрабировать кожу лица следует не чаще 2 раз в неделю.

Тоник нормализует pH-баланс после воздействия очищающих продуктов.

Если сегодня вы не планируете использовать скраб, переходите к тонику сразу после очищения.

Соблюдайте правило K-beauty: промежуток времени между очищением и нанесением тоника не должен превышать 3 секунд.

После тоника можно использовать средства для борьбы с акне, маски или сыворотки. Если вы решили использовать и то, и другое, сыворотка должна идти следом. Наносите увлажняющий крем или сыворотку сразу после распыления на лицо миста. Санскрин следует наносить после всех уходовых средств и обязательно перед увлажняющим кремом. Не забывайте наносить средство на все открытые участки тела. Увлажняющий крем следует использовать всегда, даже если кожа жирная. Крем для области вокруг глаз в молодом возрасте используется при ощущении стянутости. После 30 лет стоит перейти на средство, направленное на борьбу с возрастными изменениями, и использовать его ежедневно. Если вы предпочитаете масло для лица, нанесите его после увлажняющего крема. Масло образует барьер, через который компонентам других увлажняющих продуктов не пробраться.

После всех вышеуказанных этапов можно считать ежедневную уходовую beauty-рутину завершённой. Далее можно приступать к макияжу, который лучше начинать с праймера.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить своей коже правильный и эффективный уход, который поможет сохранить её здоровье и молодость.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази, часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).





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