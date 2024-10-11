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Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента

0:51
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Алоэ вера обладает отличными увлажняющими свойствами, что делает это растение чрезвычайно полезным для ваших волос. Кроме того, оно содержит незаменимые витамины и минералы, полезные для ваших волос, такие как витамин Е, витамин С, марганец, калий и т.д.

Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента
Фото: flickr.com by Dino Giordano, CC BY 2.0

Ингредиенты для приготовления маски

  • 1 столовая ложка (15 мл) геля алоэ вера;
  • 2 столовые ложки (30 мл) меда.

Этапы приготовления маски

Тщательно перемешайте ингредиенты до получения однородной смеси. Нанесите ее на чистые влажные волосы. Оставьте маску примерно на 20 минут, прежде чем смыть ее теплой водой. Используйте эту маску один раз в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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