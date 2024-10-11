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Как быстро избавиться от темных кругов: лучшие домашние методы

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Темные круги под глазами — частая проблема, вызванная стрессом, недосыпом или генетикой. Хорошая новость в том, что существуют простые домашние способы, помогающие уменьшить их проявление. Один из эффективных методов — холодные компрессы. Приложив холодную ткань или охлажденные ложки к глазам на 10-15 минут, можно уменьшить отечность и осветлить кожу.

Как быстро избавиться от темных кругов: лучшие домашние методы
Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), PDM

Еще один доступный метод — использование чайных пакетиков. Кофеин и антиоксиданты, содержащиеся в чае, способствуют улучшению кровообращения. Картофель известен своими отбеливающими свойствами, которые также помогают осветлить темные круги. Можно использовать его сок, смочив ватные диски и приложив их к глазам.

Кокосовое масло — отличный увлажнитель, борющийся с отечностью. Его рекомендуется наносить на ночь. Огурцы и алоэ вера помогают не только осветлить кожу, но и увлажнить её. Эти простые методы можно применять дома, чтобы сделать взгляд свежим. Однако важно не забывать об общих правилах: полноценный сон, питьевой режим, сбалансированное питание и защита от солнца помогут предотвратить появление темных кругов в будущем.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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