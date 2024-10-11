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Как сохранить волосы блестящими этой осенью: советы от экспертов

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Осенью уход за волосами требует особого внимания, так как резкие перепады температуры и статическое электричество могут сильно повредить структуру волос. Эксперты сети магазинов "Улыбка радуги" предложили комплексный уход для волос, который включает несколько этапов. Первый шаг — это глубокое очищение кожи головы с помощью пилингов и скрабов, которые помогут удалить загрязнения и улучшить рост волос.

Как сохранить волосы блестящими этой осенью: советы от экспертов
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Следующий этап — выбор правильного шампуня без агрессивных компонентов, чтобы сохранить объем и защитить волосы от пересыхания. Бальзам по типу волос должен завершить основную часть ухода, увлажняя и питая пряди. Не забывайте про маски, которые помогут восстановить волосы после лета и подготовить их к зиме, питая и возвращая им блеск.

Завершающий этап — использование спреев и термозащитных средств для защиты от статического электричества и теплового воздействия.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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