Как сохранить волосы блестящими этой осенью: советы от экспертов

Осенью уход за волосами требует особого внимания, так как резкие перепады температуры и статическое электричество могут сильно повредить структуру волос. Эксперты сети магазинов "Улыбка радуги" предложили комплексный уход для волос, который включает несколько этапов. Первый шаг — это глубокое очищение кожи головы с помощью пилингов и скрабов, которые помогут удалить загрязнения и улучшить рост волос.
Следующий этап — выбор правильного шампуня без агрессивных компонентов, чтобы сохранить объем и защитить волосы от пересыхания. Бальзам по типу волос должен завершить основную часть ухода, увлажняя и питая пряди. Не забывайте про маски, которые помогут восстановить волосы после лета и подготовить их к зиме, питая и возвращая им блеск.
Завершающий этап — использование спреев и термозащитных средств для защиты от статического электричества и теплового воздействия.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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