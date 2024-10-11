Питательная маска для волос с кокосовым маслом: осенний уход

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кокосовое масло — отличный натуральный кондиционер, который укрепляет волосы, тем самым возвращая им утраченный блеск и блеск. Мед — это увлажнитель, который обеспечивает и удерживает влагу в волосах, тем самым сохраняя их хорошо увлажненными. Это также натуральное смягчающее средство, которое делает ваши волосы гладкими и блестящими. Яблочный уксус обладает бесконечными преимуществами: он борется с зудом кожи головы и укрепляет волосы, предотвращая их ломкость.

Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, PDM

Что вам понадобится

Две столовые ложки кокосового масла. Две столовые ложки меда. Одна столовая ложка яблочного уксуса. Чистая миска.

Приготовление

Смешайте кокосовое масло и мед в миске и нагрейте смесь, пока она не растает. Добавьте в эту смесь яблочный уксус и нанесите маску на волосы прядь за прядью. Массирующими движениями нанесите смесь на волосы в течение примерно 5 минут, затем накройте их шапочкой для душа. Оставьте еще на 15-20 минут. Затем смойте при помощи шампуня.

Делайте это один раз в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.



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