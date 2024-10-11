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Питательная маска для волос с кокосовым маслом: осенний уход

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Кокосовое масло — отличный натуральный кондиционер, который укрепляет волосы, тем самым возвращая им утраченный блеск и блеск. Мед — это увлажнитель, который обеспечивает и удерживает влагу в волосах, тем самым сохраняя их хорошо увлажненными. Это также натуральное смягчающее средство, которое делает ваши волосы гладкими и блестящими. Яблочный уксус обладает бесконечными преимуществами: он борется с зудом кожи головы и укрепляет волосы, предотвращая их ломкость.

Питательная маска для волос с кокосовым маслом: осенний уход
Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, PDM

Что вам понадобится

  1. Две столовые ложки кокосового масла.
  2. Две столовые ложки меда.
  3. Одна столовая ложка яблочного уксуса.
  4. Чистая миска.

Приготовление

  1. Смешайте кокосовое масло и мед в миске и нагрейте смесь, пока она не растает.
  2. Добавьте в эту смесь яблочный уксус и нанесите маску на волосы прядь за прядью.
  3. Массирующими движениями нанесите смесь на волосы в течение примерно 5 минут, затем накройте их шапочкой для душа.
  4. Оставьте еще на 15-20 минут.
  5. Затем смойте при помощи шампуня.

Делайте это один раз в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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