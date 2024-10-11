Тренд осени 2024 — жемчужный маникюр в стиле сказочной русалки

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Коко Шанель говорила: "Жемчуг — это всегда правильный выбор". Этот драгоценный камень стал символом утончённости и элегантности, завоевав сердца женщин по всему миру.

Фото: flickr.com by Lelê Breveglieri, CC BY 2.0

В прошлом девушки с удовольствием украшали себя жемчужными кольцами, серьгами и даже использовали его в качестве пуговиц, подчёркивая свой статус и вкус.

Жемчуг не утратил своей ценности и в наши дни. Он остаётся популярным среди инфлюенсеров, которые выбирают его для создания своих образов. Жемчужные броши, кольца, серьги и крабики для волос стали неотъемлемой частью их стиля.

Образ Ариэль из мультфильма "Русалочка" вдохновил многих бьюти-блогеров, которые начали экспериментировать с жемчужными мотивами в своих маникюрах.

Сегодня тренд на "жемчужные ногти" становится всё более популярным. Бьюти-блогеры и инфлюенсеры предлагают разнообразные варианты перламутрового маникюра. Одни используют белую втирку, другие смешивают блестящие лаки, а кто-то украшает ногти бисером. В любом случае, такие ногти выглядят радуют глаз и привлекают к себе внимание.

Источником вдохновения для этого тренда стала "эстетика русалки". Лазурные оттенки, бусы, перламутр и жемчуг привлекают внимание многих. Однако, если морская тема вам не близка, вы можете остановиться на золотом цвете, который также добавит вашему образу изысканности и блеска.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



Же́мчуг жемчужина — минералоид, биогенное твёрдое, округлое или неправильной формы образование, извлекаемое из раковин некоторых морских и речных моллюсков.





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