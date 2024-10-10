Косметолог Матвеева рассказала, какие средства для ухода за лицом нужно использовать осенью

2:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметолог и визажист, основатель школы макияжа Александра Матвеева считает, что осенью каждой женщине необходимо использовать увлажняющее средство для ухода за кожей. В зависимости от потребностей и особенностей кожи, это может быть крем, подтягивающий, с лифтинг-эффектом или просто увлажняющий, а также тоник или сыворотка, сообщила эксперт в разговоре с Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by weedporndaily, CC BY 2.0

По словам Матвеевой, крем должен содержать витамины A и E, которые полезны для кожи. Их можно приобрести в аптеке и дополнительно добавить в любой крем. Также можно использовать специальные косметические масла для лица, которые наносятся на кожу из пипетки и прекрасно её питают.

Кроме того, осенью стоит чаще использовать сыворотки, которые увлажняют и наполняют кожу полезными веществами. Для выравнивания тона лица можно использовать BB крем или тональную основу, которые также могут матировать или увлажнять кожу.

"Я бы рекомендовала использовать, выходя на улицу, защитную тональную основу, либо BB крем, которые выравнивают цвет лица. Потому что у кого-то за лето пигментация выскочила, которую хочется скрыть. Выровнять оттенок лица. Потому что с голым лицом выходить вредно в любое время года. И летом нужно, чтобы защита была с СПФ. Осенью и зимой также от морозов, от ветра кожу лица тоже нужно защищать", — напомнила Матвеева.

Матвеева отмечает, что современные тональные основы не только маскируют недостатки кожи, но и хорошо ухаживают за ней, что делает их более предпочтительными по сравнению с аналогами предыдущих поколений.

В осенне-зимний период косметолог посоветовала наносить увлажняющие средства на кожу лица с утра, а питательные — в качестве ночного ухода.

"Увлажнение лучше с утра. На ночь это больше питать. Как раз все жирные крема на ночь. Потому что если мы нанесем жирный крем перед макияжем, у нас косметика просто поплывет. Не успеет впитаться крем. Соответственно, только хуже сделаем. Поэтому питательные средства — только на ночь", — подчеркнула косметолог.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази; часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица.



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