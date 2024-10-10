Топ-6 способов, как избавиться от морщин вокруг глаз

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Спа-салон

Тело, а в данном конкретном случае и лицо, нуждается в уходе. Поездка в спа-салон может оказаться полезной. Процедура по уходу за лицом удаляет омертвевшую кожу лица, предотвращая появление морщин вокруг глаз.

Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, CC BY 2.0

Использование яичных белков

Вы можете сделать себе домашнюю маску для лица, которая поможет вам избавиться от морщин под глазами. Яичные белки обладают известными свойствами, которые помогают подтянуть кожу. Изготовление маски для лица — это недорогой способ избавиться от морщин вокруг глаз.

Йогурт

Нанесение йогурта на кожу может принести невероятную пользу. Некоторые известные преимущества включают уменьшение морщин вокруг глаз, уменьшение омертвевшей кожи и сужение пор.

Розовая вода

Являясь тонизирующим и омолаживающим средством, розовая вода предотвращает дряблость и увлажняет кожу, а также имеет приятный запах. Возьмите пару капель розовой воды, наносите ее два раза в день, и вы увидите результаты.

Авокадо

Благодаря высокому содержанию жира авокадо является одним из лучших средств от морщин вокруг глаз. Просто нарежьте кусочек авокадо, приложите его к глазам на 15 минут, а затем смойте теплой водой.

Эфирное масло розмарина

Некоторые эфирные масла, такие как эфирное масло розмарина, могут помочь избавиться от морщин под глазами, предотвратить их повторное появление. Просто возьмите несколько капель эфирного масла розмарина и аккуратно втирайте его один раз в день в течение 5-10 минут.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.





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