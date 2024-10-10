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5 лучших модных советов для женщин

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Сбалансируйте пропорции

Очевидно, что вы хотите продемонстрировать те части своего тела, которыми вы гордитесь, например, тонкую талию или подтянутые руки. Сложность заключается в том, чтобы скрыть недостатки. Тактика, которую вы можете использовать, — это добавление противоположного объема, например, ношение широких брюк, чтобы уравновесить верхнюю половину. Не стоит надевать что-то слишком оверсайз.

5 лучших модных советов для женщин
Фото: freepik.com by mego-studio, PDM

Носите одежду, соответствующую возрасту

Вероятно, существуют взрослые версии стилей, которыми вы восхищаетесь. Возьмем, к примеру, кроп-топы. Вы можете надеть юбку с высокой талией, чтобы укороченный топ не обнажал кожу. Вы также можете надеть укороченный топ поверх более длинного обтягивающего топа, чтобы прикрыть область живота.

Не будьте чрезмерно подвержены традиционному сочетанию

Всегда старайтесь носить одежду, которая подчеркивает друг друга, не сосредотачивайтесь на сочетании цветов в традиционном смысле. Этого можно добиться, выбрав простой цветовой круг. Цвета, которые находятся друг напротив друга, идеально сочетаются. 

Покупайте качественные базовые вещи

Вы не должны разоряться, чтобы приобрести базовые вещи. Есть масса качественных вариантов для базового гардероба по доступным ценам. Но помните, что лучше потратить чуть больше один раз и долго носить вещь.

Не красьте волосы в слишком яркие цвета

Когда 45-летняя женщина внезапно окрашивает волосы в зеленый или синий цвет, это не выглядит можно и роскошно. Добавьте лучше несколько цветных бликов.

Уточнения

Гардероб — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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