Почему поры расширяются и как с этим бороться: советы косметолога

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Расширенные поры — частая проблема людей с жирной кожей, которая возникает из-за накопления кожного жира и остатков косметики в порах. Косметолог Виктория Усиевич объясняет, что причиной могут быть не только неправильный уход, но и генетическая предрасположенность. Тем не менее, правильный уход способен значительно улучшить состояние кожи.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

В первую очередь нужно обратить внимание на глубокое очищение. Мягкие пенки не всегда эффективны для решения этой проблемы, поэтому рекомендуется использовать средства с AHA-кислотами, а также глиняные маски для размягчения и очищения кожи. Важную роль играют эксфолианты, которые помогают отшелушивать ороговевшие клетки и предотвращают закупорку пор.

Кроме внешнего ухода, важно следить за рационом. Углеводы и сахар способствуют не только расширению пор, но и ухудшению состояния кожи в целом, вызывая обострение акне. Включение в рацион специй, таких как имбирь и корица, а также продуктов, богатых омега-3, например, рыбы, может помочь регулировать выработку кожного сала и улучшить текстуру кожи. Виктория рекомендует не пренебрегать этими советами, чтобы сделать поры менее заметными и предотвратить их расширение.

Уточнения

Поры — у животных и человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.



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