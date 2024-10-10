Почему поры расширяются и как с этим бороться: советы косметолога

Расширенные поры — частая проблема людей с жирной кожей, которая возникает из-за накопления кожного жира и остатков косметики в порах. Косметолог Виктория Усиевич объясняет, что причиной могут быть не только неправильный уход, но и генетическая предрасположенность. Тем не менее, правильный уход способен значительно улучшить состояние кожи.
В первую очередь нужно обратить внимание на глубокое очищение. Мягкие пенки не всегда эффективны для решения этой проблемы, поэтому рекомендуется использовать средства с AHA-кислотами, а также глиняные маски для размягчения и очищения кожи. Важную роль играют эксфолианты, которые помогают отшелушивать ороговевшие клетки и предотвращают закупорку пор.
Кроме внешнего ухода, важно следить за рационом. Углеводы и сахар способствуют не только расширению пор, но и ухудшению состояния кожи в целом, вызывая обострение акне. Включение в рацион специй, таких как имбирь и корица, а также продуктов, богатых омега-3, например, рыбы, может помочь регулировать выработку кожного сала и улучшить текстуру кожи. Виктория рекомендует не пренебрегать этими советами, чтобы сделать поры менее заметными и предотвратить их расширение.
Поры — у животных и человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.
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