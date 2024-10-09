Как правильно отшелушивать кожу тела осенью: советы косметолога

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью уход за кожей тела требует особого внимания, так как после летних воздействий ультрафиолета, соленой воды и хлора кожа становится грубой, сухой и склонной к шелушению. Косметолог Елена Воробьева подчеркивает важность эксфолиации для удаления омертвевших клеток, что помогает улучшить текстуру кожи, предотвратить врастание волос и сохранить её здоровой и гладкой. Использование скраба или сухой щетки улучшает микроциркуляцию, удаляет токсины и поддерживает увлажнение.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, CC BY 2.0

Существует два типа эксфолиации: физическая (механическая) и химическая. Физические эксфолианты, такие как скрабы с абрикосовыми косточками или сахаром, могут быть грубыми, поэтому важно выбирать средства с осторожностью, чтобы не повредить кожный барьер. Химические эксфолианты, например, кислоты AHA и BHA, работают мягче, растворяя связи между клетками эпидермиса, улучшая цвет кожи и уменьшая мелкие морщины.

Важно помнить, что чрезмерное отшелушивание может привести к раздражению и нарушению барьера кожи, поэтому косметологи рекомендуют проводить процедуру 1-2 раза в неделю и всегда завершать её увлажнением.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).



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