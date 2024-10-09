Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Григорий Лепс высказался об изменах жене спустя три года после развода: я понесу этот крест
Виктория Боня призналась, что отправила дочь учиться в самую лучшую школу в Англию
125 домов разрушил ураган во Флориде
Лучшие продукты для осеннего рациона: вот как следует питаться в этот период
Дочери Ксении Бородиной прошлись по подиуму в рамках Недели моды в Москве: сказали быть серьёзными
Кошки и их странные звуки: узнайте, почему они стрекочут
Пилотный проект платной парковки стартует в четырех городах Подмосковья
12-летняя дочь Филиппа Киркорова повысила цену на рекламу в своём аккаунте
Фигуристка Самоделкина: Для успеха на международной арене необходимо сбросить вес

Как правильно отшелушивать кожу тела осенью: советы косметолога

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Осенью уход за кожей тела требует особого внимания, так как после летних воздействий ультрафиолета, соленой воды и хлора кожа становится грубой, сухой и склонной к шелушению. Косметолог Елена Воробьева подчеркивает важность эксфолиации для удаления омертвевших клеток, что помогает улучшить текстуру кожи, предотвратить врастание волос и сохранить её здоровой и гладкой. Использование скраба или сухой щетки улучшает микроциркуляцию, удаляет токсины и поддерживает увлажнение.

Как правильно отшелушивать кожу тела осенью: советы косметолога
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, CC BY 2.0

Существует два типа эксфолиации: физическая (механическая) и химическая. Физические эксфолианты, такие как скрабы с абрикосовыми косточками или сахаром, могут быть грубыми, поэтому важно выбирать средства с осторожностью, чтобы не повредить кожный барьер. Химические эксфолианты, например, кислоты AHA и BHA, работают мягче, растворяя связи между клетками эпидермиса, улучшая цвет кожи и уменьшая мелкие морщины.

Важно помнить, что чрезмерное отшелушивание может привести к раздражению и нарушению барьера кожи, поэтому косметологи рекомендуют проводить процедуру 1-2 раза в неделю и всегда завершать её увлажнением.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Еда и рецепты
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту Аудио 
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос
Красота и стиль
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
В РФ горят нефтебазы и НПЗ от ударов БПЛА ВСУ. Как оценить ущерб? Любовь Степушова Системы ПВО IRIS-T. Поможет ли немецкое качество для защиты украинского неба Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Последние материалы
Григорий Лепс высказался об изменах жене спустя три года после развода: я понесу этот крест
Виктория Боня призналась, что отправила дочь учиться в самую лучшую школу в Англию
125 домов разрушил ураган во Флориде
Лучшие продукты для осеннего рациона: вот как следует питаться в этот период
Дочери Ксении Бородиной прошлись по подиуму в рамках Недели моды в Москве: сказали быть серьёзными
Кошки и их странные звуки: узнайте, почему они стрекочут
Пилотный проект платной парковки стартует в четырех городах Подмосковья
12-летняя дочь Филиппа Киркорова повысила цену на рекламу в своём аккаунте
Фигуристка Самоделкина: Для успеха на международной арене необходимо сбросить вес
Как правильно отшелушивать кожу тела осенью: советы косметолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.