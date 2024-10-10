Секрет стройных ног: фитнес-гуру раскрывает простую технику

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Поддержание стройных ног — задача не только для пляжного сезона, но и круглый год. Фитнес-тренер Виталий Новичков предложил несколько упражнений, которые помогут сделать ноги подтянутыми и сильными. Одно из таких упражнений — "плие", которое не требует сложной подготовки: нужно расставить ноги на ширине плеч, повернуть носки в стороны и приседать, держа спину прямой. Для большего эффекта можно использовать небольшой груз. "Подъем на носки" включает в себя приседание с последующим поднятием на носки, что отлично укрепляет икроножные мышцы. Для проработки ягодиц подойдут "выпады", где необходимо удерживать тело в полуприседе, постепенно отводя ноги назад. А "махи ногами" позволяют эффективно задействовать мышцы бедер. Все упражнения можно выполнять дома, при этом важно держать спину прямой и напрягать пресс, чтобы снизить нагрузку на поясницу. Регулярное выполнение этих упражнений гарантирует видимые результаты уже через несколько недель.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Уточнения



Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



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