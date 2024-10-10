Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От порога до улицы: пошаговая инструкция по знакомству щенка с прогулками
Анастасия Решетова раскрыла, почему не может позволить себе пропасть из соцсетей
Что делать, если после наезда на яму двигатель не заводится
Учёные разрабатывают инновационный метод повышения слуховой остроты с помощью блуждающего нерва
Лерчек заподозрили в попытке сбежать из-под домашнего ареста: датчик сработал дважды
Олимпийская чемпионка Пахалина объявила о намерении вернуться в Россию
Спасаем урожай: как бороться с вредителями натуральными методами
Демографические проблемы Челябинской области: население убывает
Российская авиация на пути к рекордной выручке в 2024 году

Как получить стальной пресс дома: упражнения, которые работают

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Получить стальной пресс — задача не из легких, и часто для видимого результата требуются месяцы упорных тренировок. Для достижения успеха важно правильно выбрать упражнения, которые задействуют все мышцы живота, включая косые.

Как получить стальной пресс дома: упражнения, которые работают
Фото: wikimedia.org by Peacelovetomare, CC BY-SA 3.0

Одно из таких упражнений — "маятник". Оно помогает проработать косые мышцы: лежа на спине, с поднятыми ногами, вы наклоняете их в стороны. Второе эффективное упражнение — "велосипед", где вы имитируете движения ногами, как будто крутите педали, напрягая пресс. Упражнение "упор лежа" также способствует укреплению мышц пресса, в нем важно следить за правильной техникой, чтобы не травмировать поясницу.

"Планка" — еще одно универсальное упражнение, которое фитнес-тренеры считают обязательным для достижения идеального результата. Она прорабатывает не только пресс, но и укрепляет спину и бедра. Эти простые упражнения можно легко выполнять дома и включать в ежедневные тренировки, чтобы добиться желаемых кубиков на животе.

Уточнения

Фигу́ра (лат. figura «внешний вид, образ») — многозначный термин, входящий в состав сложных терминов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Кошки
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Туризм
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Эффект от применения ОДАБ-9000 обнаружен на видео. У ВСУ нет шансов остановить наступление ВС РФ Любовь Степушова Системы ПВО IRIS-T. Поможет ли немецкое качество для защиты украинского неба Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Последние материалы
Екатерина Лебедева: Дружба с государством для многих компаний – стратегическая необходимость
3 натуральные подкормки для рассады, которые заменят магазинные удобрения
Древние колесницы Индии: загадка Синаули
Эффект от применения ОДАБ-9000 обнаружен на видео. У ВСУ нет шансов остановить наступление ВС РФ
Контрафактные запчасти: скрытая угроза для вашей машины
Певец Шаман не перечислил средства жертвам паводка в Оренбурге, хотя обещал это сделать
Врач рассказала о витамине, который поможет сохранить здоровье ребёнка осенью
Российский рынок захватили аналоги популярного препарата Оземпик
Легенда тенниса: Надаль объявил о завершении своей карьеры
Почему поры расширяются и как с этим бороться: советы косметолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.