Как получить стальной пресс дома: упражнения, которые работают

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Получить стальной пресс — задача не из легких, и часто для видимого результата требуются месяцы упорных тренировок. Для достижения успеха важно правильно выбрать упражнения, которые задействуют все мышцы живота, включая косые.

Фото: wikimedia.org by Peacelovetomare, CC BY-SA 3.0

Одно из таких упражнений — "маятник". Оно помогает проработать косые мышцы: лежа на спине, с поднятыми ногами, вы наклоняете их в стороны. Второе эффективное упражнение — "велосипед", где вы имитируете движения ногами, как будто крутите педали, напрягая пресс. Упражнение "упор лежа" также способствует укреплению мышц пресса, в нем важно следить за правильной техникой, чтобы не травмировать поясницу.

"Планка" — еще одно универсальное упражнение, которое фитнес-тренеры считают обязательным для достижения идеального результата. Она прорабатывает не только пресс, но и укрепляет спину и бедра. Эти простые упражнения можно легко выполнять дома и включать в ежедневные тренировки, чтобы добиться желаемых кубиков на животе.

Уточнения

Фигу́ра (лат. figura «внешний вид, образ») — многозначный термин, входящий в состав сложных терминов.



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