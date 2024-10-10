Секрет стройности: как чередовать тренировки для лучшего результата

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Многие, начиная заниматься спортом, сталкиваются с неожиданной проблемой — вместо желаемого похудения происходит набор веса. Это может демотивировать на начальном этапе тренировок. Фитнес-тренер Сергей Филатов объясняет, что ошибки, такие как слишком интенсивные тренировки, недостаток воды и неправильное питание, часто приводят к таким результатам.

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Слишком активные силовые нагрузки приводят к росту мышц, которые тяжелее жира, поэтому вес увеличивается. Недостаточное потребление воды вызывает отечность, что тоже влияет на вес. Также важно пересмотреть рацион: увеличение физических нагрузок не означает, что можно есть больше, особенно калорийных "полезных" снэков.

Для успешного достижения целей в тренировках важно правильно балансировать нагрузки, питьевой режим и питание.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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