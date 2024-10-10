Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта

0:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Часто мы сами делаем ошибки, которые заставляют нас выглядеть старше. Одна из главных причин — игнорирование кремов с SPF. В молодости ультрафиолетовые лучи кажутся безвредными, но с возрастом их негативное влияние становится очевидным: кожа грубеет, появляются морщины.

Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, PDM

Вторая ошибка — недостаток физической активности. Спорт не только поддерживает тело в тонусе, но и способствует обновлению клеток и улучшению кровообращения, что делает кожу более свежей.

Еще один враг — избыток сахара, который разрушает коллаген, делая кожу менее упругой. Для предотвращения этих последствий нужно внимательнее относиться к уходу за собой и своим образом жизни, начиная с ранних лет.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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