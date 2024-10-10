Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда изжога требует медицинского вмешательства
Китайские космические стартапы наступают на пятки SpaceX
Какой Toyota Land Cruiser Prado выбрать: бензин, дизель и цены на российском рынке
Вьющиеся цветы: лучшие растения для украшения вашего сада
Почему после выпечки снова хочется есть: советы диетологов
Риелтор Апрелев усомнился, что стоимость аренды жилья в ближайшее время снизится
Егор Крид зарабатывает от 1,8 миллиона рублей за концерт — продюсер
Как стать лучшим другом для своей собаки: секреты общения
Преимущества и недостатки Nissan Note на пробеге до 200 тыс. км

Волшебные точки: как продлить звучание парфюма на весь день

0:52
Моя семья » Красота и стиль

Как правильно наносить парфюм, чтобы его аромат раскрылся в полной мере и дольше сохранялся? Секрет в том, чтобы использовать теплые точки на теле, где кожа особенно тонкая и пронизана кровеносными сосудами. Зона за ушами и внутренняя сторона локтя — это идеальные места для интенсивного звучания парфюма.

Волшебные точки: как продлить звучание парфюма на весь день
Фото: flickr.com by Hafiz Issadeen, CC BY 2.0

Волосы, благодаря своей структуре, тоже хорошо удерживают аромат, особенно если нанести его на влажные пряди. Область живота, где температура тела выше, усиливает запах, придавая аромату сексуальность, что использовала даже Мэрилин Монро.

Задняя сторона коленей тоже подходит — она нагревается при движении, создавая шлейф аромата. Для личного ощущения запаха нанесите каплю над губами, но не переборщите.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Лучшие удобрения для пионов осенью: что выбрать для здоровых растений
Садоводство, цветоводство
Лучшие удобрения для пионов осенью: что выбрать для здоровых растений Аудио 
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Сводка с фронта: в одесском порту после "Искандера" детонируют "зерно и кукуруза", Зеленский назвал сроки окончания конфликта Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Последние материалы
Когда изжога требует медицинского вмешательства
Сводка с фронта: в одесском порту после "Искандера" детонируют "зерно и кукуруза", Зеленский назвал сроки окончания конфликта
Китайские космические стартапы наступают на пятки SpaceX
Волшебные точки: как продлить звучание парфюма на весь день
Какой Toyota Land Cruiser Prado выбрать: бензин, дизель и цены на российском рынке
Вьющиеся цветы: лучшие растения для украшения вашего сада
Почему после выпечки снова хочется есть: советы диетологов
Риелтор Апрелев усомнился, что стоимость аренды жилья в ближайшее время снизится
Егор Крид зарабатывает от 1,8 миллиона рублей за концерт — продюсер
Как стать лучшим другом для своей собаки: секреты общения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.