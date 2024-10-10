Волшебные точки: как продлить звучание парфюма на весь день

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Как правильно наносить парфюм, чтобы его аромат раскрылся в полной мере и дольше сохранялся? Секрет в том, чтобы использовать теплые точки на теле, где кожа особенно тонкая и пронизана кровеносными сосудами. Зона за ушами и внутренняя сторона локтя — это идеальные места для интенсивного звучания парфюма.

Фото: flickr.com by Hafiz Issadeen, CC BY 2.0

Волосы, благодаря своей структуре, тоже хорошо удерживают аромат, особенно если нанести его на влажные пряди. Область живота, где температура тела выше, усиливает запах, придавая аромату сексуальность, что использовала даже Мэрилин Монро.

Задняя сторона коленей тоже подходит — она нагревается при движении, создавая шлейф аромата. Для личного ощущения запаха нанесите каплю над губами, но не переборщите.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.



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