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Истории успеха создателей знаменитых брендов

3:33
Моя семья » Красота и стиль

За каждым известным брендом в мире красоты стоит не просто удача, а упорный труд, инновации и неизменная страсть. Сегодня мы откроем закулисье успеха некоторых известных империй, узнав истории их создателей и путь к вершине.

Истории успеха создателей знаменитых брендов
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Эсте Лаудер

История Estée Lauder началась в 1946 году с маленькой лаборатории в Бруклине. Эсте, бывшая продавщицей, обладала уникальным талантом — она знала, чего хотят женщины. Она смешивала собственные кремы и лосьоны, и ее продукция быстро обрела популярность. Эсте Лаудер стала пионером в сфере маркетинга, она понимала, что реклама — это ключ к успеху. Ее легендарные фразы "Берегите вашу кожу, она у вас всего одна" и "Никогда не недооценивайте силу губной помады" стали крылатыми, а ее бренд — синонимом роскоши и стиля.

Кристиан Диор

История Dior — это история творчества, изысканности и женственности. В 1946 году Кристиан Диор представил свою первую коллекцию, которая в корне изменила представление о женской моде. Его платья отличались роскошными формами, изысканными тканями и элегантными силуэтами. Диор изобрел новый стиль, названный "New Look", который сделал его именем знаменитым на весь мир. Его бренд до сих пор является символом женской красоты и стиля. Но Кристиан Диор был не только великим кутюрье, но и ценителем уникальных духов. Он считал, что аромат — это продолжение женского платья, которое помогает понять характер и темперамент дамы. Он создал по-настоящему изысканный парфюм не только для дам, но и для мужчин. 

Франсуа Нарс

Франсуа Нарс — это не просто визажист, а художник в мире красоты. В 1994 году он запустил свой собственный бренд косметики, который быстро завоевал признание в индустрии моды и красоты. Его палетка тени "Orgasm" стала легендарной, а его бренд — синонимом смелых и стильных образов. Нарс верил в то, что макияж — это способ самовыражения и использовать его можно, чтобы подчеркнуть естественную красоту. Его бренд не только красив, но и инновационен.

Тони Ко

В 1999 году в Лос-Анджелесе молодая и талантливая визажистка Тони Ко основала марку NYX. Ее мечта с юных лет — создавать доступную, но высококачественную косметику. NYX стала воплощением этой идеи, сочетая отличное качество с привлекательной ценой.

Джеффри Стар

Джеффри Стар — это не просто визажист, а истинный мастер превращения. В 2014 году он запустил свой бренд косметики Jeffree Star Cosmetics. Стар сделал ставку на яркие цвета, смелые образы и провокационные кампании. Его бренд стал любимцем блогеров и знаменитостей, а его продукция — символом нестандартной красоты.

Эти истории успеха доказывают, что страсть и упорство могут привести к вершине. Путь создания бьюти-империи не прост, но наградой становится любовь к продукции. Вдохновляйтесь историями успеха, верьте в себя и не бойтесь идти вперед.

Уточнения

Э́сте Ла́удер (Estée Lauder), урождённая Жозефина Эстер Ментцер (англ. Josephine Esther Mentzer; 1 июля 1908, Нью-Йорк — 24 апреля 2004, там же) — американская предпринимательница, основательница и первый председатель совета директоров корпорации Estée Lauder.

Кристиа́н Дио́р (фр. Christian Dior, 21 января 1905, Гранвиль, Нормандия — 24 октября 1957, Монтекатини-Терме, Тоскана) — французский модельер, основатель модного дома Christian Dior.

Джеффри Стар (англ. Jeffree Star,при рождении Джеффри Линн Стейнинджер (Jeffrey Lynn Steininger) — американский певец, модель, стилист, диджей, визажист, бизнесмен, блогер проживающий в городе Каспер, Вайоминг(Casper, Wyoming).

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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