Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как продлить плодоношение ежевики: роль обрезки в уходе за растениями
В России могут изменить условия труда для молодых специалистов
Геомагнитный шторм класса G4 ударит по электросетям по всему миру
Запеканка с картошкой и баклажанами: блюдо без мяса, которое понравится даже мясоедам
Подводные пещеры Сицилии открыли следы древних переселенцев
Советские машины с дизелем: пять редких моделей, которые вы не встретите на дорогах
Как выбрать лучшие яблоки для шарлотки и подготовить их для начинки: делимся секретами
Дачный лайфхак, который нужно попробовать: посыпаем грядки гречкой
Количество производителей косметики в России выросло на 30%

Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост

0:52
Моя семья » Красота и стиль

Многие сталкиваются с проблемой недостаточной стойкости любимых духов, когда аромат быстро выветривается, и приходится носить с собой флакон, чтобы его обновлять. Однако существует простая хитрость, которая поможет продлить аромат: использование вазелина.

Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Фото: PxHere by Mareefe, PDM

Нанесите небольшое количество вазелина на точки пульса — запястья и внутреннюю часть локтей — и затем распылите духи на эти зоны. Эти точки рекомендованы, так как сосуды здесь находятся близко к коже, что способствует нагреванию и раскрытию аромата. Вазелин служит увлажняющей основой, на которой духи "звучат" лучше и дольше.

Влажная кожа сохраняет запах значительно дольше, а значит, с этим трюком вы сможете наслаждаться ароматом в течение всего дня без необходимости часто его обновлять.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Чем подкормить розы до наступления зимы
Садоводство, цветоводство
Чем подкормить розы до наступления зимы Аудио 
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ
Авто
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Последние материалы
Подводные пещеры Сицилии открыли следы древних переселенцев
Советские машины с дизелем: пять редких моделей, которые вы не встретите на дорогах
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Как выбрать лучшие яблоки для шарлотки и подготовить их для начинки: делимся секретами
Дачный лайфхак, который нужно попробовать: посыпаем грядки гречкой
Количество производителей косметики в России выросло на 30%
Простые привычки, которые замедляют старение
Таяние вечной мерзлоты в Арктике может ускорить миграцию рек
Власти Белоруссии закроют дефицит бюджета кредитом от России
Как сохранить двигатель в идеальном состоянии: правила замены масла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.