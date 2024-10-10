Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост

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Многие сталкиваются с проблемой недостаточной стойкости любимых духов, когда аромат быстро выветривается, и приходится носить с собой флакон, чтобы его обновлять. Однако существует простая хитрость, которая поможет продлить аромат: использование вазелина.

Фото: PxHere by Mareefe, PDM

Нанесите небольшое количество вазелина на точки пульса — запястья и внутреннюю часть локтей — и затем распылите духи на эти зоны. Эти точки рекомендованы, так как сосуды здесь находятся близко к коже, что способствует нагреванию и раскрытию аромата. Вазелин служит увлажняющей основой, на которой духи "звучат" лучше и дольше.

Влажная кожа сохраняет запах значительно дольше, а значит, с этим трюком вы сможете наслаждаться ароматом в течение всего дня без необходимости часто его обновлять.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.



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