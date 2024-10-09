Простые привычки, которые замедляют старение

Возрастные изменения кожи — процесс, который можно значительно замедлить, если следовать рекомендациям дерматолога Кристины Викторовой. Один из важнейших шагов в уходе за кожей — регулярное использование средств с SPF-защитой, даже в холодное время года. Защита от ультрафиолета помогает избежать проблем с пигментацией, которая визуально добавляет возраст.
Также стоит обращать внимание на уровень витаминов в организме, особенно витамина D, дефицит которого влияет на упругость и тонус кожи. Раз в год рекомендуется проходить чекапы и корректировать диету, уделяя больше внимания овощам и фруктам. Простые углеводы ускоряют процесс старения, поэтому их потребление стоит свести к минимуму.
Важно контролировать и количество алкоголя: пристрастие к спиртному способствует появлению отеков и обезвоженности кожи. Сократив количество алкоголя, можно избежать многих возрастных изменений. Эти привычки помогут сохранить молодость и свежесть кожи без необходимости частых посещений косметолога.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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