Почему парфюмы могут вызвать головную боль: объясняет эксперт

Головная боль от запахов, особенно парфюмов, — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие. По словам парфюмерного эксперта Надежды Дроздовой, ароматы могут вызывать дискомфорт из-за аллергии, перенасыщения запахами или генетической памяти. В парфюмах часто содержатся синтетические консерванты и компоненты, такие как гераниол или бензилбензоат, которые могут провоцировать аллергию.
Например, резкие ноты жасмина, ванили или лилии могут вызвать негативную реакцию. Перенасыщение ароматами также становится причиной головной боли — повседневные средства, такие как шампуни, гели и порошки, содержат отдушки, которые накапливаются и перегружают восприятие. Надежда советует выбирать менее насыщенные альтернативы духам, такие как мисты и ароматизированные кремы, чтобы снизить риск дискомфорта.
Также существует мнение, что генетическая память может влиять на восприятие определённых ароматов — мозг может воспринимать запахи как опасные, вызывая головную боль.
Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.
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