Уход за кожей вокруг глаз: как избежать распространённых ошибок

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Уход за кожей вокруг глаз требует особого внимания, так как эта область наиболее подвержена появлению морщин и других признаков старения. Однако многие совершают распространённые ошибки, которые ухудшают состояние кожи. По словам дерматолога и косметолога Елены Максименко, одна из главных ошибок — это неправильное нанесение увлажняющего крема. Слишком плотный слой не ускоряет действие средства, а наоборот, утяжеляет кожу, вызывая появление мешков под глазами.

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Также важно избегать использования гидрофильного масла для удаления макияжа с этой нежной области — оно может растягивать кожу. Вместо этого лучше применять двухфазные средства, специально предназначенные для зоны вокруг глаз. Наносить крем на подвижное веко не рекомендуется, так как это может привести к отечности и аллергическим реакциям.

Патчи для глаз тоже нужно использовать правильно: наносить их только на чистую кожу и не держать дольше получаса, иначе можно нанести больше вреда, чем пользы. Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить свежесть и упругость кожи вокруг глаз.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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