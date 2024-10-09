Парфюмерия осени 2024: от лесных ароматов до умами

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Осень 2024 года принесла с собой новую волну ароматных трендов, которые переосмысливают традиционное использование парфюмов. В тренде — ароматы, которые одновременно подчеркивают индивидуальность и создают ощущение уюта, позволяя спрятаться в мир личных переживаний. Один из главных трендов — это теплые ноты сена и осенних фруктов, которые отражают сезонное богатство и создают глубокие, согревающие композиции.

Фото: flickr.com by Hafiz Issadeen, CC BY 2.0

Также набирают популярность необычные ноты, такие как деготь, асфальт и умами, которые создают дерзкие и нестандартные ароматы для тех, кто ищет новое. Вдохновленные домашними завтраками ароматы — еще один тренд, который вызывает теплые чувства и ностальгию. Эти "уютные" парфюмы напоминают о вафлях, какао и кофе, создавая атмосферу уюта и комфорта.

Наконец, лесные ароматы с терапевтическими фитонцидами предлагают не только приятный запах, но и пользу для здоровья — такие ароматы, как сосна и кедр, помогают расслабиться и снизить стресс.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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