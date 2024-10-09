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Секреты борьбы с лопнувшими капиллярами на лице

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Появление покраснений на лице из-за лопнувших сосудов — распространённая проблема, которая вызывает значительный дискомфорт. Косметолог Светлана Галкина объясняет, что одной из главных причин повреждения капилляров является воздействие ультрафиолета. Постоянное пребывание на солнце без защиты приводит к разрушению коллагена, что снижает упругость кожи и делает капилляры более заметными, особенно у людей с чувствительной кожей.

Секреты борьбы с лопнувшими капиллярами на лице
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

Кроме того, агрессивные косметологические процедуры, такие как пилинги и ретиноиды, могут ухудшить состояние сосудов. В редких случаях причиной могут быть серьёзные заболевания, например, красная волчанка или нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Светлана рекомендует избегать перегрева, бань и термопроцедур, а также всегда использовать средства с SPF-защитой.

Наиболее эффективный метод борьбы с уже появившимися сосудистыми сеточками — это лазерное удаление и курс IPL-терапии, которая помогает выровнять цвет лица и стимулирует выработку коллагена. Эти процедуры заметно улучшают состояние кожи после нескольких сеансов.

Уточнения

Капилля́р (от лат. capillaris — волосяной) является самым тонким сосудом в организме человека и других животных. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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